Juventus, Agnelli: “Champions deludente, faremo le nostre riflessioni” (Di sabato 8 agosto 2020) “Il bilancio quest’anno è agrodolce, è stata una stagione difficilissima. Credo che la pagina che ha scritto Maurizio Sarri sia fantastica per quanto concerne il campionato. Il risultato in Champions League è deludente, l’obiettivo deve essere vincere. Il futuro? faremo delle valutazioni tra qualche giorno, abbiamo degli obiettivi e questi devono essere onorati. Ma non dobbiamo dare per scontato ciò che avviene in Italia”. Lo ha detto il presidente della Juventus Andrea Agnelli a Sky Sport dopo l’eliminazione in Champions League per mano del Lione. “faremo delle valutazioni per ritrovare dell’entusiasmo e la voglia di vincere – ha proseguito il patron bianconero a Sky Sport – Ci sono tante cose che abbiamo cambiato ... Leggi su sportface

