Juve lenta, senza idee, senza rabbia: batte il Lione, ma è fuori dalla Champions League. Il solo Ronaldo prova a trascinarla ma non basta (Di venerdì 7 agosto 2020) Qualcuno dirà che la Juventus è uscita dalla Champions League per colpa di un rigore praticamente inventato. Ed in effetti è quel penalty assegnato dall’arbitro nella sua serata grottesca, il cucchiaio di Depay dal dischetto, a fare la differenza nella doppia sfida a distanza di lockdown e nel 2-1 finale, che dopo l’1-0 dell’andata premia i francesi per la regola dei gol in trasferta, davvero assurda in tempi post Covid. Ma sarebbe sbagliato prendersela col caso, o dare le colpe allo sciagurato direttore di gara Zwayer, che per altro ha ampiamente compensato nel corso della partita con un altro rigore altrettanto ridicolo. Ad essere mancata nella serata più importante è la Juventus, da Sarri che adesso il popolo bianconero esigerà come ... Leggi su ilfattoquotidiano

