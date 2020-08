Juve, fuori dalla Champions. Ronaldo rimonta il Lione ma non basta. Sarri a rischio (Di venerdì 7 agosto 2020) Non basta un super Ronaldo alla Juventus che esce dalla Champions nonostante il 2-1 sul Lione. Ora è crisi profonda in casa bianconera. Sarri a rischio addio. Formazioni Ufficiali Juventus, 4-3-3,: ... Leggi su leggo

TORINO (ITALPRESS) – La Juventus viene eliminata dalla Champions League per mano del Lione. Non riesce l’operazione rimonta ai bianconeri, che non vanno oltre il 2-1 in casa nel ritorno degli ottavi d ...La Juventus di Maurizio Sarri vince per 2-1 in rimonta contro il Lione di Rudi Garcia, con un grande Cristiano Ronaldo, ma ciò non basta per qualifcarsi alla final eight di Champions League. Uscita di ...