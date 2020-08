Jorginho Juventus, trattativa legata a Sarri: spunta l’alternativa (Di venerdì 7 agosto 2020) Jorginho Juventus – La Juventus cerca di puntellare il reparto in vista della prossima stagione. I bianconeri guardano anche in Inghilterra dove sarebbe stato adocchiato Jorginho per rinforzare la mediana. trattativa complessa quella per l’ex Napoli: tutto dipende da Sarri, con quest’ultimo obbligato a vincere contro il Lione per restare sulla panchina dell’Allianz Stadium. Nel frattempo spunta il piano B. Jorginho Juve: l’alternativa è Locatelli Secondo le ultime indiscrezioni riportate da “Tuttosport” qualora dovesse saltare l’affare Jorginho la Juve sarebbe pronta a virare su Locatelli per rinforzare il centrocampo.L’ex Milan è seguito da tempo dalla dirigenza e ... Leggi su juvedipendenza

Filippo28017480 : #Jorginho to #Juventus? It’s possible for Sarri’s will to get back the player already trained at #Napoli. The pric… - ShootersykEku : #Jorginho Juve fatta? Se #Sarri passa ai quarti si... Eh,credo ce la farà... - AdyJuvelicious : RT @calciomercatoit: ????#Jorginho ‘tifa’ #Juventus contro il #Lione: segnali sul futuro dalla #ChampionsLeague ??#CMITmercato https://t.… - calciomercatoit : ????#Jorginho ‘tifa’ #Juventus contro il #Lione: segnali sul futuro dalla #ChampionsLeague ??#CMITmercato - TuttoCalciomer1 : JUVENTUS: CHI SARA' IL REGISTA DELLA PROSSIMA STAGIONE? #jorginho #juventus -