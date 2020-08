Jorge Messi è un cittadino di Milano, si riaccendono le voci sull’Inter: Decreto Crescita e sponsor alimentano il piano di Suning (Di venerdì 7 agosto 2020) Si riaccendono le voci sul futuro di Messi all’Inter Dopo qualche giorno di silenzio si torna a parlare di Lionel Messi all’Inter. Ad alimentare nuovamente le voci sul trasferimento della Pulce a Milano è l’iter burocratico completato che ha portato il padre Jorge a diventare un cittadino di Milano. Ecco il punto fatto dalla Gazzetta dello Sport. “Le frenate di facciata, infatti, non riescono a coprire le voci sui lavori in corso soprattutto in Cina. L’impero di Suning sta studiando in maniera approfondita i termini economici di un’operazione che ricalcherebbe quella che ha portato Cristiano Ronaldo alla Juventus. Sotto questo profilo, i manager ... Leggi su intermagazine

