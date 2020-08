Jonathan Edwards, la leggenda della cavalletta bianca (Di venerdì 7 agosto 2020) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'... Leggi su gazzetta

AntoCifa : RT @AtletiDisagiati: 25 anni fa Jonathan Edwards saltava 18.29 m nel salto triplo, tuttora record del mondo della specialità. #7agosto #atl… - GiravoltaS : RT @AtletiDisagiati: 25 anni fa Jonathan Edwards saltava 18.29 m nel salto triplo, tuttora record del mondo della specialità. #7agosto #atl… - AtletiDisagiati : 25 anni fa Jonathan Edwards saltava 18.29 m nel salto triplo, tuttora record del mondo della specialità. #7agosto… - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Jonathan #Edwards, la leggenda della cavalletta bianca - Gazzetta_it : Jonathan #Edwards, la leggenda della cavalletta bianca -

Ultime Notizie dalla rete : Jonathan Edwards

La Gazzetta dello Sport

Molti anni dopo, in un angolo di campagna inglese, Jonathan Edwards intervistava Daniele Molmenti, freschissimo olimpionico di canoa in acque agitate, per usare la traduzione fedele. Al solito, era sp ...