John Neville, il video delle violenze della Polizia (Di venerdì 7 agosto 2020) Risale al 2 dicembre 2019 ma è stato reso pubblico nelle ultime ore. Ritrae John Neville, detenuto afroamericano che urla "Non respiro" mentre 5 agenti e un'infermiera lo bloccano a terra. Ora sono accusati di omicidio colposo: la morte del 56enne sarebbe dovuta ad una lesione cerebrale causata da un arresto cardiaco che ha interrotto l'afflusso di ossigeno al cervello.video George Floyd NoneTacoma, Usa, afroamericano ucciso dalla Polizia Dopo il caso di George Floyd ecco il video che mostrerebbe l'uccisione ...video Morte Rayshard Brooks Atlanta Polizia Un altro afroamericano ucciso dalla Polizia, dopo George Floyd scatena la protesta ... Leggi su panorama

