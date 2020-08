James Pallotta, l’uomo della grande illusione: a Roma voleva fare la rivoluzione, ha fatto la fine del marziano di Ennio Flaiano (Di venerdì 7 agosto 2020) Una rivoluzione non può essere fatta con i guanti di seta. Perché è necessario abbattere, scarnificare, annientare. E, soprattutto, promettere. Lo sapeva Stalin, lo sa anche Pallotta, l’imprenditore di Boston che otto anni fa è sbarcato nella Capitale per riscrivere la storia giallorossa, ma che a Roma ha fatto la fine del marziano di Ennio Flaiano. Un amore sbocciato e poi tradito che si è concluso ieri, quando la bandiera a stelle e strisce si è trasformata in uno straccio bianco agitato in segno di resa. La rivoluzione culturale e sportiva annunciata dalla cordata americana non ha attecchito. E non solo per colpa di Pallotta. Con un comunicato lanciato nella notte si ... Leggi su ilfattoquotidiano

