Italiano: “Il saluto dei tifosi ci ha caricato, il Chievo ha forti ambizioni” (Di venerdì 7 agosto 2020) Alla vigilia della semifinale tra Chievo Verona e Spezia, gara valida per i playoff di Serie B, il tecnico dello Spezia Italiano ha presentato la gara contro i clivensi in conferenza stampa: “Ieri è stata davvero una grande emozione, i nostri tifosi ci mancavano tantissimo e sono stati capaci di infonderci quella carica necessaria per affrontare al massimo i playoff; ora tocca a noi, vogliamo ripagare questo grande amore del popolo spezzino, regalando loro un sogno. Il Chievo arriva da una grande gioia, ovvero la qualificazione alla semifinale ottenuta a scapito di una formazione molto forte come l’Empoli; hanno giocato i supplementari, trenta minuti in più che potrebbero anche averli affaticati, ma in questo momento è l’aspetto mentale a farla da padrone ed i veneti hanno ... Leggi su alfredopedulla

matteosalvinimi : Preoccupano le notizie di stampa sull’apertura indiscriminata al 5G di Pechino da parte del governo italiano: Conte… - FerzanOzpetek : 'È il nuovo classico italiano', a Ozpetek il Premio Siae - PagellaPolitica : ?? Pinocchio andante per @ManlioDS che si è difeso da gaffe sul #Libano dicendo che nei suoi due anni da sottosegret… - luwal10 : @qwerty39602114 @VolodiSogno @PonytaEle @borghi_claudio Non mi sembra che il documento dica quello che dici tu. Ah,… - filvedi : RT @EsattoC: Lui è Angelo, calciatore italiano 21enne! ?????? SIETE PRONTI A VEDERE IL SUO CAZZO IN EREZIONE? ?? Fuori a 300RT ???? RITWITTA AD… -

Ultime Notizie dalla rete : Italiano “Il Pdf Italiano Il sistema mondiale dei trasporti. L'economia-mondo nel XX secolo - PDF NEWS Carpi Calcio News