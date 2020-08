Italiana tra i morti a Beirut ma anche una decina di connazionali feriti. Proseguono indagini su esplosioni (Di venerdì 7 agosto 2020) C'è anche una donna Italiana tra le vittime delle tremende esplosioni che il 4 agosto 2020 hanno devastato il porto di Beirut, in Libano. Lo ha confermato la Farnesina, si tratta di Maria Pia Livadiotti, 92enne nata in Libano. Una decina di italiani anche tra i feriti, compresi alcuni militari della missione Unifil. Nella notte tra il 6 e il 7 agosto ci sono state proteste e scontri a Beirut accomagnati da manifestazioni di solidarietà in diverse città del mondo, questa è New York, contro il governo libanese ritenuto colpevole delle devastanti esplosioni che hanno distrutto il porto della città, causando oltre 150 morti, 5mila feriti e 300mila sfollati.Da tutto il ... Leggi su ilfogliettone

