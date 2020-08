Intesa Sanpaolo, dal 3 ottobre a Vicenza mostra “Futuro. Arte e società dagli anni Sessanta a domani” (Di venerdì 7 agosto 2020) (Teleborsa) – Le Gallerie d’Italia – Palazzo Leoni Montanari, sede museale di Intesa Sanpaolo a Vicenza, presentano dal 3 ottobre 2020 al 7 febbraio 2021 la mostra ‘FUTURO. Arte e società dagli anni Sessanta a domani’, a cura di Luca Beatrice e Walter Guadagnini. L’esposizione presenta oltre novanta opere di artisti italiani e internazionali come Boccioni, Fontana, Christo, Boetti, Rotella, Warhol, Lichtenstein, Rauschenberg, Schifano, Hirst, provenienti da importanti collezioni private e dalla collezione Intesa Sanpaolo. La mostra apre una riflessione di straordinaria attualità sul concetto di ‘futuro’ attraverso le visioni ... Leggi su quifinanza

singaporeIBC : Intesa Sanpaolo, dal 3 ottobre a Vicenza mostra 'Futuro. Arte e società dagli anni Sessanta a domani' - infoiteconomia : Superbonus, accordo Ance-Intesa Sanpaolo su finanziamenti alle imprese e cessione dei crediti - MariannaCulosi : Smart mobility, Intesa Sanpaolo vara il club dei big - abesibe : RT @elegere: #Unicredit abbandonerà il carbone a partire dal 2028! ?? E #Intesa Sanpaolo che fa? #ClimateChange #fossilfuels - CorriereQ : ACCORDO INTESA SANPAOLO ED ANCE PER IL SOSTEGNO AL SETTORE DELLE COSTRUZIONI -

Ultime Notizie dalla rete : Intesa Sanpaolo

L'intesa segnala bene come anche le banche - e non solo le imprese del settore - siano interessate... In breve L'obiettivo è sostenere le imprese nell'approccio al mercato da 14 miliardi indotto dai n ...Parlare di ripresa economica è ancora difficile. La divergenza tra l’andamento dei mercati finanziari e quello dell’economia reale, palese durante l’estate post-lockdown, sembra essersi attenuata con ...