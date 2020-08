Instagram Reels, che cos’è e come si usa la nuova funzione in stile TikTok (Di venerdì 7 agosto 2020) Instagram ha lanciato la sua funzione “Reels” in oltre 50 paesi come esempio di concorrenza a TikTok, in grado di offrire la condivisione di foto per creare video in formato breve impostati su musica. La nuova funzione di Instagram è disponibile sia su iOS che su Android e si basa sull’idea di registrare brevi video di 15 secondi con audio. I video possono quindi essere condivisi sulla piattaforma con l’idea che potrebbero diventare virali. Il sistema è simile a TikTok in quanto offre agli utenti modi semplici per realizzare video creativi. Instagram aggiunge la funzione Reels e sfida TikTok: ecco come usarla Il ... Leggi su italiasera

infoitscienza : Instagram Lancia ufficialmente reels, il nuovo rivale di tik tok. - postpickr : #InstagramReels permetterà di realizzare brevi video, con possibilità di modificarli e di aggiungere sottofondi mus… - francesco_mion : La vera forza motrice di #TikTok non sono più le sue funzionalità, ma i 'trend'. Proprio per questo, Reels riuscir… - italiaserait : Instagram Reels, che cos’è e come si usa la nuova funzione in stile TikTok - mariomoroni : ?? Nuovo Podcast! 'Instagram Reels contro TikTok: come sfruttare la sfida tra questi colossi' su @Spreaker -