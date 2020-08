Insigne verso la convocazione. Oggi proverà a convincere Gattuso a dargli anche la maglia da titolare (Di venerdì 7 agosto 2020) “Nella lista dei convocati per la sfida di domani a Barcellona ci sarà infatti quasi certamente anche il nome di Lorenzo Insigne, che sta continuando la sua generosa corsa contro il tempo per non mancare allo storico appuntamento del Camp Nou”. Lo scrive Repubblica Napoli. Il capitano ce la sta mettendo tutta per farcela. Stamattina ci sarà l’ultimo test, ma l’ottimismo in casa azzurra cresce, scrive il quotidiano. Che continua: “Nel corso del test della verità in programma stamattina al San Paolo, infatti, Insigne cercherà di convincere Gattuso a ridargli pure una maglia da titolare in attacco, non soltanto a convocarlo per la trasferta spagnola. Il leader azzurro vuole partire dal primo minuto ... Leggi su ilnapolista

