Insigne ha recuperato | contro il Barcellona ci sarà

Lorenzo Insigne ha recuperato dall'infortunio. Il capitano azzurro, nella rifinitura di oggi ha svolto l'intera sessione di allenamento con il gruppo.

Il Napoli è ottimista per il recupero di Lorenzo Insigne contro il Barcellona. Ieri il capitano azzurro ha svolto una parte dell'allenamento con il gruppo oltre alle terapie e oggi farà un test decisi ...Un'ottima notizia per Gattuso: il capitano Insigne sta svolgendo l'allenamento con la squadra fin dal primo minuto al San Paolo, dove è in corso la rifinitura del Napoli prima della partenza per Barce ...