Innovazione, MIND Milano Innovation District: Enel X partner energetico (Di venerdì 7 agosto 2020) (Teleborsa) – Prosegue a passo veloce la marcia sulla strada di sostenibilità, Innovazione ed efficienza di Enel X, la business line del gruppo Enel dedicata ai servizi innovativi, scelta da Lendlease, gruppo internazionale di real estate e rigenerazione urbana concessionario per i prossimi 99 anni dell’area di MIND Milano Innovation District, come energy partner per l’affidamento dei Servizi Energetici sul sito. Un progetto di rigenerazione urbana articolato e di lungo periodo, con una partnership di 25 anni, che – si legge nella nota – “renderà l’area uno dei distretti dell’Innovazione sul piano energetico più all’avanguardia ... Leggi su quifinanza

Carmine_Rulez : RT @Bip_Group: #MindHacking Academy Sei pronto a riprogrammare il tuo #Mindset verso l' #Innovazione? Partecipa al percorso formativo di… - Samucorsa : RT @Bip_Group: #MindHacking Academy Sei pronto a riprogrammare il tuo #Mindset verso l' #Innovazione? Partecipa al percorso formativo di… - startzai : RT @Bip_Group: #MindHacking Academy Sei pronto a riprogrammare il tuo #Mindset verso l' #Innovazione? Partecipa al percorso formativo di… - giona18 : RT @Bip_Group: #MindHacking Academy Sei pronto a riprogrammare il tuo #Mindset verso l' #Innovazione? Partecipa al percorso formativo di… - MarioArpaia3 : RT @Bip_Group: #MindHacking Academy Sei pronto a riprogrammare il tuo #Mindset verso l' #Innovazione? Partecipa al percorso formativo di… -

Ultime Notizie dalla rete : Innovazione MIND Innovazione, MIND Milano Innovation District: Enel X partner energetico Il Messaggero Innovazione, MIND Milano Innovation District: Enel X partner energetico

(Teleborsa) - Prosegue a passo veloce la marcia sulla strada di sostenibilità, innovazione ed efficienza di Enel X, la business line del gruppo Enel dedicata ai servizi innovativi, scelta da Lendlease ...

La scrittrice Evans: «Il web creato dai maschi? Prima di Zuckerberc ci fu una donna»

«La cancellazione delle donne dal mondo della tecnologia è il frutto di una progressiva mascolinizzazione che le ha espulse da un campo in cui erano la forza lavoro dominante. All'improvviso qualcosa ...

(Teleborsa) - Prosegue a passo veloce la marcia sulla strada di sostenibilità, innovazione ed efficienza di Enel X, la business line del gruppo Enel dedicata ai servizi innovativi, scelta da Lendlease ...«La cancellazione delle donne dal mondo della tecnologia è il frutto di una progressiva mascolinizzazione che le ha espulse da un campo in cui erano la forza lavoro dominante. All'improvviso qualcosa ...