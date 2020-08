Innamorato pazzo: trama, cast e streaming del film con Celentano (Di venerdì 7 agosto 2020) Innamorato pazzo: trama, cast e streaming del film Stasera, 7 agosto 2020, alle ore 21,20 (circa) su Rete 4 va in onda Innamorato pazzo, film del 1981, diretto da castellano e Pipolo con Adriano Celentano e Ornella Muti. Ma qual è la trama? Di cosa parla il film? E il cast? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. trama Cristina, principessa del piccolo regno di Saint Tulipe, è in visita di stato a Roma con tutta la sua famiglia reale. Famiglia che però è a corto di soldi e alla disperata ricerca della esorbitante somma di 50 miliardi di lire per salvare l’indipendenza del ... Leggi su tpi

zazoomblog : Innamorato Pazzo quando Adriano Celentano impazzì per Ornella Muti - #Innamorato #Pazzo #quando #Adriano - giuliatouch : RT @TvItaMemories: #StaseraInTv (07/08/2020) #Rai1 - #IMiglioriDeiMiglioriAnni #Rai2 - Il Circolo Degli Inganni #Rai3 - #LaGrandeStoria #R… - giuliogori : Stasera sul Quattro danno Innamorato pazzo con la Muti e Celentano. Con una prima tv del genere, mi sa che non esco #jvtblive - xxxmelancolie : @bennyxx9 pazzo totalmente innamorato che poi i sudamericani sono i più invasati per tutto PREPARATI - zazoomblog : Innamorato Pazzo film stasera in tv 7 agosto: cast trama curiosità streaming - #Innamorato #Pazzo #stasera #agosto… -