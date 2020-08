Infortunio PSG – Dopo Mbappè e Verratti si fa male anche Tuchel (Di venerdì 7 agosto 2020) Il PSG, tramite il profilo Twitter ha ufficializzato un altro Infortunio. Questa volta a farsi male è stato l’allenatore Thomas Tuchel, vittima di una distorsione … L'articolo Infortunio PSG – Dopo Mbappè e Verratti si fa male anche Tuchel proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

DiMarzio : #PSG, infortunio anche per Tuchel: distorsione alla caviglia - SkySport : Gollini, problemi al ginocchio: a rischio il Psg - sportli26181512 : Psg, altro infortunio in vista dell'Atalanta: Tuchel si fa male alla caviglia: Altro infortunio per i francesi in v… - AC_1908 : RT @DiMarzio: #PSG, infortunio anche per Tuchel: distorsione alla caviglia - brielechemical : RT @DiMarzio: #PSG, infortunio anche per Tuchel: distorsione alla caviglia -