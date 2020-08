Infortunio per Bagnaia: salterà il Gp della Repubblica Ceca (Di venerdì 7 agosto 2020) Infortunio per Bagnaia in un incidente nella mattinata sul circuito del Gp della Repubblica Ceca. Il pilota Pramac Ducati salterà quindi questo Gran Premio a Brno e anche la gara del prossimo fine settimana in Austria. GP Brno, FP2 MotoGP: Petronas super, indietro le Ducati Infortunio per Bagnaia L’italiano è caduto alla prima curva ed è stato portato all’ospedale universitario di Brno dove è stato confermato che il 23enne aveva una frattura che ha richiesto un intervento chirurgico. “Le radiografie mostrano una frattura alla tibia che dovrà certamente essere operata”, ha detto il boss di Pramac Francesco Guidotti, aggiungendo che il pilota tornerà in Italia. “Ora sta facendo la ... Leggi su sport.periodicodaily

