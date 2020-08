Influenza, il virus è mutato: in Puglia ha beffato i vaccini (Di venerdì 7 agosto 2020) BARI - L'emergenza Covid ha messo in secondo piano l'Influenza stagionale, che in Puglia ha causato 24 casi gravi e complicati con cinque decessi. Un rapporto dell'Osservatorio epidemiologico ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

A tutela delle persone dai 60 anni di età, dei bambini tra 6 mesi e 6 anni, delle donne in gravidanza e degli addetti ai servizi pubblici di primario interesse Si estendono le classi di persone che ha ...

(ANSA) - ROMA, 07 AGO - I ricercatori dell'Università di Washington stimano che il bilancio delle vittime da coronavirus negli Stati Uniti potrebbe raggiungere quasi le 300.000 entro il primo dicembre ...

