Inferno a Beirut: morta un’italiana, molti feriti tra i nostri connazionali (Di venerdì 7 agosto 2020) Fonti della Farnesina confermano la morte di una donna italiana e almeno dieci feriti tra i nostri connazionali, ma la conta non è finita. Dopo le terribili esplosioni a Beirut, si fa lentamente la conta di morti e feriti. Un’operazione resa difficile dall’aria ancora intossicata che avvolge la capitale libanese e dalle macerie. Mezza città è letteralmente rasa al suolo. Fonti del Ministero degli Esteri parlano di un decesso tra gli italiani che vivono a Beirut e molti feriti anche se non gravi. La vittima, Maria Pia Livadiotti, era nata nella capitale libanese nel 1928. Aveva 92 anni ed è morta in casa, probabilmente a causa di un trauma cranico dovuto alla forza ... Leggi su chenews

Ultime Notizie dalla rete : Inferno Beirut Inferno Beirut, una Commissione per indagare le cause: 4 giorni per la verità la Repubblica Beirut, un'italiana tra le vittime: il bilancio sale a 150 morti

C'è anche una vittima italiana tra i morti dell'esplosione di Beirut e non è uno dei militari. Si tratta di una donna di 92 anni con doppia cittadinanza italo-libanese. Lo riferiscono fonti della Farn ...

Ecatombe a Beirut, i volti e le storie: pompieri, infermiere, passanti

Ragazzoni, in canottiera o in giacca d’ordinanza. Posano affiatati e sorridenti, forse soddisfatti dopo una missione riuscita. Si erano precipitati al porto a spegnere il primo incendio Joe Bousaab, R ...

