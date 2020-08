Infermiere albanese deruba in corsia malato Covid (Di venerdì 7 agosto 2020) Redazione Respiratori in un reparto di terapia intensivaGli ha sottratto il bancomat prosciugandogli il conto di 6mila euro. Incastrato dai video Non solo infermieri-eroi che durante l'emergenza Coronavirus si sono votati anima e corpo per tutelare la salute pubblica. Ma qualche «mela marcia», non può certo offuscare l'immagine positiva che gli infermieri si sono guadagnati sul campo. La storia è avvilente: un Infermiere 41enne di origini albanesi residente a Boltiere (Bergamo) ha rubato il bancomat a un 66enne malato di Covid. Con la complicità della fidanzata 21enne, ha prosciugato il conto corrente dell'uomo, prelevando e utilizzando 6mila euro in poche settimane. È accaduto in un ospedale della provincia di Bergamo. L'Infermiere e la compagna sono stati denunciati a ... Leggi su ilgiornale

