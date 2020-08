Infantino indagato, lui si difende: «Spero che la verità venga a galla» (Di venerdì 7 agosto 2020) Gianni Infantino, presidente della FIFA, si è difeso dalle accuse mosse dalla magistratura svizzera. Le sue parole Gianni Infantino, presidente della FIFA, si è difeso dalle accuse mosse dalla magistratura svizzera nei suoi confronti.Le sue parole alla Bbc. «Non ho fatto nulla di illegale, Spero che la verità emerga. Questa storia ha già causato considerevoli danni alla Fifa come organizzazione e a me come suo presidente. Nel cantone di Berna qualcuno ha presentato delle denunce anonime contro di me. Non conoscendone il contenuto, posso solo fare supposizioni su cosa contengano e su chi ci sia dietro. Però mi auguro che la verità emerga, prima o poi. Comunque sono a disposizione per qualsiasi chiarimento». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

