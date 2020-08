India, frana killer in Kerala: 8 morti e almeno 60 dispersi (Di venerdì 7 agosto 2020) nel distretto di Idukki. Le forti piogge sono alla base del disastro almeno otto persone sono rimaste uccise e circa 60 sono disperse dopo una frana a Rajamalai nel distretto di Idukki, nel Kerala. Le forti piogge cadute nella regione Indiana negli ultimi quattro … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Leggo sul Fatto di qualche giorno fa che l’India (terzo paese al mondo per emissioni di CO2) sta varando una nuova norma sull’impatto ambientale “destinata a favorire la ripresa dell’economia indiana, ...Tralasciamo il tempo della nostra penisola e i danni delle ultime ore e spostiamoci all’estero dove un’enorme frana ha colpito delle abitazioni in India, in parte causata da condizioni di pesante malt ...