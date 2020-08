India, aereo si schianta durante l’atterraggio in Kerala: “Almeno 14 morti e 123 feriti” (Di venerdì 7 agosto 2020) Un aereo dell’Air India con 191 persone a bordo e proveniente da Dubai è uscito di pista e si è spezzato in più parti durante un atterraggio nell’aeroporto di Kozhikode, conosciuta anche come Calicut, nello Stato del Kerala, nel sud del Paese. Secondo i media locali, sono almeno 14 le vittime accertate al momento, secondo i media locali, una delle quali è il pilota, e 123 persone sono rimaste ferite, di cui 15 in modo grave. A bordo c’erano anche dieci bambini. L’incidente è avvenuto alle 19.38, ora locale, mentre sulla zona stavano cadendo forti piogge che potrebbero aver disturbato le manovre di atterraggio del pilota. Dopo essere finito fuori pista, il mezzo è precipitato in un dirupo di 30 metri, scrivono i giornali locali. Molti dei passeggeri sono ... Leggi su ilfattoquotidiano

Agenzia_Ansa : #India, aereo passeggeri si schianta in atterraggio #ANSA - ilpost : Un aero con 191 passeggeri si è schiantato nell’aeroporto di #Calicut, in India - fanpage : Aereo con 191 passeggeri a bordo manca l'atterraggio sulla pista e si schianta al suolo - Affaritaliani : Le immagini dei primi soccorsi dell'incidente aereo in India - clikservernet : India, aereo si schianta durante l’atterraggio in Kerala: “Almeno 14 morti e 123 feriti” -