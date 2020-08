India, aereo passeggeri si schianta durante atterraggio: i primi video dal luogo dell’incidente. Il velivolo è spezzato (Di venerdì 7 agosto 2020) Un volo commerciale di Air India è uscito di pista atterrando all’aeroporto di Kozhikode, secondo i media locali due persone sarebbero morte e circa 40 sarebbero rimaste ferite. Si tratta del volo 191 in arrivo da Dubai; dopo essere uscito dalla pista, l’aereo si è spezzato in varie parti. A bordo si trovavano 191 passeggeri e membri dell’equipaggio, secondo Hindustan Times. L'articolo India, aereo passeggeri si schianta durante atterraggio: i primi video dal luogo dell’incidente. Il velivolo è spezzato proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

