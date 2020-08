India, aereo con 190 persone a bordo esce di pista durante l’atterraggio in Kerala: almeno 2 morti e 40 feriti (Di venerdì 7 agosto 2020) Un aereo dell’Air India con 191 persone a bordo e proveniente da Dubai è uscito di pista e si è spezzato in due parti durante un atterraggio nell’aeroporto di Kozhikode, conosciuta anche come Calicut, nello Stato del Kerala, nel sud del Paese. Secondo i media locali, sono due le vittime accertate al momento, una delle quali è il pilota, ma almeno 40 persone sono rimaste ferite. L'articolo India, aereo con 190 persone a bordo esce di pista durante l’atterraggio in Kerala: almeno 2 morti e 40 feriti proviene da Il ... Leggi su ilfattoquotidiano

