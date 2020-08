Incidente Giro di Polonia, importanti novità sulla salute di Jakobsen: gli ultimi aggiornamenti sulle sue condizioni (Di venerdì 7 agosto 2020) Arrivano notizie confortanti sulle condizioni di Fabio Jakobsen, protagonista di un bruttissimo Incidente sul traguardo della prima tappa del Giro di Polonia. Credits: Instagram @FabioJakobsenIl corridore della Deceuninck-Quick-Step è stato risvegliato questa mattina dal coma farmacologico e la sua situazione appare stabile dal punto di vista clinico, come si evince dalle informazioni rilasciate dagli organizzatori del Giro di Polonia sui propri canali social. L’olandese si trova ancora ricoverato presso il Sosnowiec Hospital, dove i medici hanno avuto un bel da fare negli ultimi giorni per ridurre la frattura craniofacciale e suturare una ferita al petto. Come se non bastasse, ... Leggi su sportfair

