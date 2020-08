Inchiesta sui covid hospital, De Luca: “Tentativo di speculazione politica e aggressione mediatica. Alcuni pensano che siamo caos o camorra” (Di venerdì 7 agosto 2020) “Ci sono stati un tentativo di speculazione politica e un’aggressione mediatica sulla nostra sanità, ma, per la verità, mi pare che abbia lasciato il tempo che trova. Il fatto che la Campania abbia dato prova di efficienza, di concretezza e di coraggio amministrativo è una cosa che non è stata ancora digerita da tutti in Italia“. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, nel corso del suo consueto intervento settimanale in diretta Facebook, intervenendo sull’Inchiesta condotta dalla Procura di Napoli sulla realizzazione degli ospedali modulari anticovid in Campania. Indagine che vede coinvolto anche il consigliere Luca Cascone, fedelissimo del governatore. Nel mirino degli ... Leggi su ilfattoquotidiano

