«In tutti questi anni Grillo non s’è mai fatto vivo»: parla la figlia della coppia che morì nell’incidente (Di venerdì 7 agosto 2020) “In tutti questi anni non si è mai fatto vivo”. Parola di Cristina Giberti. Nel mirino Beppe Grillo. Che 39 anni fa alla guida della sua chevrolet causò la morte dei suoi genitori e del fratellino di 9 anni. tutti e tre vittime dello schianto sulla roccia del fuoristrada guidato dal fondatore dei 5Stelle. Che precipitò nel primo tratto dell’Alta Via del Sale a Limone Piemonte. “In tutti questi anni Grillo non si è mai fatto vivo” Era il 7 dicembre del 1981. Nell’incidente Grillo riuscì miracolosamente a salvarsi. Uscendo dalla ... Leggi su secoloditalia

marattin : Questa notte - con 26 voti a favore e 18 al presidente uscente - sono stato eletto Presidente della Commissione Fin… - forumJuventus : Stasera avremmo voluto esserci per festeggiare un altro scudetto e tributare il giusto applauso ai nostri campioni.… - fanpage : “In questi giorni ne stiamo vedendo di tutti i colori: discoteche, apericene, locali notturni affollati, assembrame… - AliseLucia : @bursercel Tesoro io ti apprezzo e lo sai, ma ora non capisco. Tutti questi termini sono nuovi e c'è tanta gente ch… - clarissa_gmai : RT @lacappon: È bello questo pezzo, soprattutto perché ci pone davanti a una domanda: con tutti questi estimatori di Zavoli tra gli addetti… -

Ultime Notizie dalla rete : tutti questi WhatsApp, non si potrà più chattare su tutti questi smartphone Tecnoandroid Undici nuovi positivi in Puglia. Coronavirus, riunione con i prefetti

Oggi, intanto, a Bari, il presidente Michele Emiliano ha partecipato in Prefettura alla conferenza regionale delle autorità di pubblica sicurezza pugliesi sull’andamento dell’emergenza epidemiologica ...

Moto2, Brno, Libere 2: zampata di Bastianini, terzo Marini

Il vincitore del GP d'Andalusia è andato a mettere la sua Kalex dell'Italtrans Racing davanti a tutti in 2'02"689 ... da Sam Lowes nella FP1 di questa mattina. Tra le altre cose, il britannico ...

Oggi, intanto, a Bari, il presidente Michele Emiliano ha partecipato in Prefettura alla conferenza regionale delle autorità di pubblica sicurezza pugliesi sull’andamento dell’emergenza epidemiologica ...Il vincitore del GP d'Andalusia è andato a mettere la sua Kalex dell'Italtrans Racing davanti a tutti in 2'02"689 ... da Sam Lowes nella FP1 di questa mattina. Tra le altre cose, il britannico ...