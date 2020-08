In gioco c’è il futuro del Paese. Ora occorre spirito d’unità. Parla la capogruppo M5S in Commissione Bilancio, Manzo: “La tutela di imprese e lavoratori è la nostra priorità” (Di venerdì 7 agosto 2020) Nessun lavoratore potrà essere licenziato fino a metà novembre: dopo le trattative nella maggiornaza e i veti incrociati delle associazioni di categoria e dei sindacati, nel vertice di ieri a Palazzo Chigi fra i capi delegazione, la maggioranza giallorossa ha raggiunto l’intesa sulla proroga dello stop ai licenziamenti, consentendo l’approdo del dl Agosto in Consiglio dei ministri per la discussione finale propedeutica all’approvazione definitiva Che è necessario non prorogare oltre. “La sintesi è stata raggiunta, il nostro obiettivo è velocizzare i processi e mettere a terra i provvedimenti nel più breve tempo possibile. La tutela di imprese e lavoratori è una priorità assoluta per tutta la maggioranza e per il Governo”. Così la ... Leggi su lanotiziagiornale

