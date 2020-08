In arrivo il sequel di «Dirty Dancing», il film che ha fatto innamorare una generazione (Di venerdì 7 agosto 2020) «Nessuno può mettere Baby in un angolo!», strepitava un giovane, sexy e sudatissimo Patrick Swayze in Dirty Dancing, uno dei cult transgenerazionali che hanno fatto la storia del cinema. E Baby sta tornando. In questi giorni è stato annunciato che il sequel ufficiale del film inno del romanticismo è in lavorazione, a 33 anni dall’uscita della pellicola. La notizia è stata confermata. Jennifer Grey, che ha recitato nell’originale come Frances “Baby” Houseman, farà parte del cast. Ma non è tutto: spetterà a lei il ruolo di produttrice esecutiva del progetto. Quella dei “balli proibiti” è una delle pellicole che i genitori, negli anni 80 – l’anno d’uscita è il 1987 ... Leggi su open.online

