illimity cede a Banca Ifis portafoglio NPL per 266 milioni euro (Di venerdì 7 agosto 2020) (Teleborsa) – illimity Bank cede a Banca Ifis crediti non-performing (NPL) per un valore complessivo di circa 266 milioni di euro, riferibili a circa 4.000 debitori. In particolare, il portafoglio ceduto a Ifis NPL, società controllata dal Gruppo Banca Ifis, è composto da crediti unsecured, relativi a posizioni retail e corporate granulari acquistati da illimity, prevalentemente nel 2019, nell’ambito di operazioni di investimento in portafogli di grandi dimensioni sul mercato primario. Katia Mariotti, Responsabile Direzione Centrale NPL di Banca Ifis, ha dichiarato che questo primo accordo “apre le porte a una nuova collaborazione volta ... Leggi su quifinanza

