Ilary Blasi e la grande passione per i gioielli preziosi: al polso bracciali dal valore di 40 mila euro (Di venerdì 7 agosto 2020) Ilary Blasi e le foto con i suoi gioielli preziosi In questa anomala estate 2020, Ilary Blasi sta incantando tutti coloro che la seguono su Instagram con dei look davvero originali e sensuali. Foto nelle quali la moglie di Francesco Totti mette in mostra delle tute asimmetriche e scintillanti abiti di paillettes. Ogni contenuto postato sul noto social network ha letteralmente fatto impazzire i follower che sono sempre più numerosi. La conduttrice televisiva Mediaset che in futuro sarà alla guida de L’Isola dei Famosi ha una passione ancor più costosa, ossia quella dei gioielli di lusso in oro e diamanti. E se nel periodo estivo gran parte delle persone utilizzano dei braccialetti di corda o fatti con conchiglie marine, la ... Leggi su kontrokultura

