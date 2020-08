Il vaccino per COVID-19 è arrivato e lo Spallanzani cerca volontari (Di venerdì 7 agosto 2020) L’Istituto Spallanzani di Roma cerca “volontari sani, di ambo i sessi, di età compresa tra i 18 e i 55 anni e tra i 65 e gli 85 anni, iscritti al Servizio sanitario nazionale, che non abbiano partecipato ad altri studi clinici negli ultimi 12 mesi e che non abbiano contratto COVID-19”. E’ l’annuncio pubblicato dallo stesso ospedale, alla ricerca di volontari per la sperimentazione di un vaccino ‘italiano’ contro il COVID. Per l’impegno è previsto un compenso sotto forma di indennità “adeguata alla vigente normativa” e i test cominceranno il 24 agosto. “Se rispondi a questi requisiti e vuoi dare un tuo contributo nella lotta al coronavirus chiama il numero 06/55170203 ... Leggi su nextquotidiano

