Il trailer di Sto pensando di finirla qui di Charlie Kaufman (ricordate Se mi lasci ti cancello?)

Siamo tutti d'accordo che Se mi lasci ti cancello sia un titolo terribile, lontano dall'originale e poetico Eternal Sunshine of the Spotless Mind: eppure quel film del 2004, diretto da Michel Gondry, ha consacrato la carriera di Charlie Kaufman (regalandogli anche un Oscar), già sceneggiatore acclamato per Essere John Malkovich. Successivamente, è passato anche alla regia: di Synecdoche, New York e dell'esperimento animato Anomalisa. Adesso torna con un'altra pellicola, che conferma la sua scrittura enigmatica e sconvolgente. Si tratta di Sto pensando di finirla qui, nuovo film in arrivo a settembre su Netflix e di cui è stato diffuso il primo trailer ufficiale in queste ...

