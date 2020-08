Il Torino riparte di Giampaolo: accordo fino al 2022 (Di venerdì 7 agosto 2020) Marco Giampaolo al Torino. L’ex Milan e Sampdoria ha firmato un contratto fino al 2022. Le prime parole del tecnico. Torino – Marco Giampaolo al Torino. Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi è arrivata anche l’ufficialità dell’approdo sulla panchina granata del tecnico di Bellinzona. Un contratto biennale per l’ex Milan e Sampdoria che sotto la Mole proverà a riscattare un’esperienza non fortunata proprio con i rossoneri. Per il Toro, invece, l’obiettivo è quello di ripartire e mettersi alle spalle un campionato deludente che ha visto sedere in panchina sia Walter Mazzarri che Moreno Longo. #WelcomeGiampaolo #SFT pic.twitter.com/Kw0qsgq5pW— Torino ... Leggi su newsmondo

