Il Ticino ha tre nuovi casi di coronavirus

In totale sale a 3'449 il numero di persone testate positive nel cantone dall'inizio della pandemia, 923 i malati che hanno lasciato gli ospedali Restano sostanzialmente stabili i dati legati al coron ...

BELLINZONA - Sette nuovi casi lunedì (rilevati nel weekend). Zero martedì. Tre mercoledì. Uno ieri. Tre oggi. La situazione sul nuovo coronavirus in Ticino resta, per il momento, fortunatamente stabil ...

