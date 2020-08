Il sondaggio che allarma la sinistra: centrodestra avanti in Veneto, Liguria, Puglia e Marche (Di venerdì 7 agosto 2020) centrodestra in vantaggio in quattro delle sei regioni che andranno a votare il prossimo 20 e 21 settembre. Il dato emerge dall’ultimo sondaggio Dire-Tecnè. Nel Veneto, secondo il sondaggio, la partita è già chiusa, con il governatore Luca Zaia rieletto a furor di popolo con più di 50 punti di distacco rispetto al candidato del centrosinistra. sondaggio, Toti e Fitto in vantaggio Nelle altre regioni, spicca il dato clamoroso della Puglia, con il governatore uscente, Michele Emiliano, indietro di ben 5 punti rispetto all’avversario del centrodestra Raffaele Fitto. Su Emiliano pesa la decisione di Matteo Renzi di non sostenerlo e di candidare Ivan Scalfarotto per fargli male. In Liguria il ... Leggi su secoloditalia

DaniloToninelli : Abbiamo imparato a conoscere Salvini. Quando il sondaggio gli dice di togliersi la mascherina per acquistare consen… - FBiasin : Il sondaggio lanciato da #DiarioAs 'Credi che ci siano possibilità concrete di vedere #Messi all'#Inter?'. ??No ?Sì - paoloigna1 : Pensavo ben altro è esattamente quello che ci si aspetta dov'è la novità? - antoniusalbus : RT @DaniloToninelli: Abbiamo imparato a conoscere Salvini. Quando il sondaggio gli dice di togliersi la mascherina per acquistare consensi… - MAX18673 : RT @Libero_official: #Fdi si 'mangia' la #Lega? Non è così, l'analisi che lo spiega: la #Meloni risucchia consensi alla destra del #M5s ht… -