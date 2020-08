Il sondaggio: Caldoro in rimonta, solo sei punti sotto De Luca. Ciarambino ko (Di venerdì 7 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiIn Campania partita ancora aperta, anche se il governatore uscente, Vincenzo De Luca, con le sue oltre 15 liste dovrebbe fare il pieno elettorale. Stando al sondaggio Dire-Tecne’, De Luca si attesta su una percentuale che va dal 42,5 al 46,5 mentre il centrodestra con Stefano Caldoro sarebbe intorno al 40% (37-41). Dal sondaggio per il Movimento 5 Stelle con la capogruppo in Consiglio Valeria Ciarambino non ci sono chance: per i grillini il gradimento sarebbe tra il 13 ed il 17%. sotto il 3% gli altri. Il sondaggio, realizzato su un campione di 1.000 casi, e’ rappresentativo della popolazione maggiorenne residente in Campania, articolato per sesso, età, provincia ed ha avuto come estensione territoriale ... Leggi su anteprima24

NAPOLI – Per le Regionali 2020, in Campania la partita è ancora aperta, anche se il governatore uscente, Vincenzo De Luca, con le sue oltre 15 liste dovrebbe fare il pieno elettorale. Stando al sondag ...

Fra un mese e mezzo si vota in diverse regioni italiane, il centrodestra potrebbe riuscire nell'intento di dare la spallata decisiva alla già traballante maggioranza di governo M5S-PD-LEU-IV. Le regio ...

