Il presidente della Commissione Affari Ue? È del M5S e ha soltanto la terza media (Di venerdì 7 agosto 2020) Nel valzer infinito di nomine e spartizioni che va in scena ormai da mesi tra il Pd e quel che resta di un Movimento Cinque Stelle sempre meno riconoscibile, tanti esponenti politici poco noti hanno fatto fortuna, senza dirlo a voce troppo alta. Abbiamo già parlato in passato delle sfavillanti carriere intraprese dai compagni di liceo di Luigi Di Maio, tutti saltati dai banchi dell’Imbriani di Pomigliano D’Arco a ruoli di primo piano accompagnati da generosi stipendi. Come Carmine America, finito nel consiglio di Leonardo. O Assia Montanino, chiamata dall’attuale ministro degli Esteri come segretario particolare. Anche l’ultima divisione di poltrone avvenuta tra i giallorossi, però, ha regalato qualche sorpresa. A spiccare, tra i tanti, è il nome di Sergio Battelli, riconfermato alla presidenza della ... Leggi su ilparagone

GiovanniToti : Dopo mesi di immobilismo con totale arroganza, mancanza di rispetto e prepotenza, il ministro De Micheli ha nominat… - berlusconi : Il Presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ha riunito oggi i vertici del Movimento per fare il punto sulla s… - carlogubi : MEMO: La MAS fu un corpo militare fascista con uno squadrone della morte (Xa flottiglia) autore di crimini di guerr… - GigiDophin999 : RT @CuccioloWS: Buone notizie: Sergio Battelli, 5 Stelle, è il nuovo presidente della commissione Affari europei che gestirà partite di eno… - Sara73829178 : RT @AntonioSocci1: Facebook e Twitter hanno sospeso l'account della campagna del presidente @realDonaldTrump. Questo fa capire dove sta il… -

Ultime Notizie dalla rete : presidente della Il presidente della Lazio Claudio Lotito potrebbe diventare senatore Il Post Bollettino Coronavirus, 7 nuovi casi in Puglia (uno nel Foggiano). Attualmente positivi salgono a 158

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi mercoledì 5 agosto 2020 in Pu ...

Calcio Foggia: Pintus molla la presa, pronta a vendere le proprie quote societarie. Felleca può andare avanti da solo

“La Map Consulting nella persona del suo legale rappresentante, Maria Assunta Pintus, vista la situazione di stallo totale societario venutasi a creare all’interno della società Calcio Foggia 1920, ch ...

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi mercoledì 5 agosto 2020 in Pu ...“La Map Consulting nella persona del suo legale rappresentante, Maria Assunta Pintus, vista la situazione di stallo totale societario venutasi a creare all’interno della società Calcio Foggia 1920, ch ...