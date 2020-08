Il presidente della Bielorussia afferma che la Russia sta mentendo (Di venerdì 7 agosto 2020) Il presidente della BieloRussia, Alexander Lukashenko, ha accusato Mosca di aver mentito sulle reali cause dell’arresto di un gruppo di milizie russe a Minsk. Infatti, secondo Lukashenko, queste milizie non identificate stavano pianificando una rivoluzione che è poi fallita. La tentata rivoluzione sarebbe il reale motivo dell’arresto. Cosa ha affermato il presidente della BieloRussia Nelle … Leggi su periodicodaily

Nelle scorse settimane, la Bielorussia aveva arrestato un gruppo di milizie russe nella capitale Minsk, suscitando l’ira del Cremlino. Mosca aveva infatti definito l’arresto “illegittimo“. La Russia a ...

“Biden è contro Dio”, così afferma Trump

Durante un discorso ai suoi sostenitori all’aeroporto di Cleveland, il presidente Trump ha asserito che il suo rivale Joe Biden, cattolico praticante, è contro Dio e danneggerà la Bibbia. Trump ha inf ...

