Il presidente dei medici di Bergamo: "Con zona rossa si sarebbero salvate molte vite" (Di venerdì 7 agosto 2020) Secondo il presidente dell’Ordine dei medici di Bergamo, Guido Marinoni, “era necessario chiudere Nembro e Alzano, andava bene farlo anche a marzo, si sarebbero salvate molte vite”.“Già il 6 aprile noi scrivemmo una lettera alla Regione - dice all’AGI il medico - in cui sottolineavano che era stato un grave errore. In quei giorni ad Alzano e Nembro e Albino, il mio paese, c’era già la percezione che lì stesse succedendo tutto e fuori ancora poco. Poi si è scoperto che in quella zona era in azione il ceppo più virulento, se si fosse chiuso si sarebbe evitato di esportare quel tipo di infezione e di andamento epidemiologico. Quantificare cosa non sarebbe successo è difficile ... Leggi su huffingtonpost

Ultime Notizie dalla rete : presidente dei La presidente dei Paladini Apuoversiliesi candidata con Forza Italia La Voce Apuana Coronavirus, a Roma positivo anche un 15enne: test sierologico gratis a chi dona il sangue

A Roma tra i nuovi casi di Coronavirus ci sono anche degli adolescenti. L'ultimo arriva dalla Asl Rm1 dove un ragazzo di 15 anni, positivo, è stato ricoverato all'Umberto I. La Regione, nel bollettino ...

Coronavirus: Musumeci, se contagi aumentano si chiude tutto

“Saranno i numeri che ci diranno se dobbiamo chiudere di nuovo tutto”. Lo ha detto il presidente della Regione Nello Musumeci, oggi a Caltanissetta, come riporta l’agenzia Ansa, in merito all’aumento ...

