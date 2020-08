Il Papa: battesimo non valido con formula "Noi ti battezziamo" (Di venerdì 7 agosto 2020) battesimo, Papa Francesco approva le indicazioni della Congregazione per la Dottrina della Fede che ha stabilito che la formula "Noi ti battezziamo" non rende valido il sacramento. L'ex Sant'Uffizio, nel contestare quelli che sono considerati abusi liturgici ad opera di alcuni sacerdoti, spiega:Quando il ministro dice 'Io ti battezzo...' non parla come un funzionario che svolge un ruolo affidatogli, ma opera ministerialmente come segno-presenza di Cristo.Trasformare l'io in noi per dare al rito del battesimo un senso comunitario rende il sacramento non valido. Recentemente vi sono state celebrazioni del Sacramento del battesimo amministrato con le parole: 'A nome del Papa' e della mamma, del padrino e della madrina, dei nonni, dei ... Leggi su blogo

