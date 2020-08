Il Panno di San Matteo ritorna al Duomo di Salerno (Di venerdì 7 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – ritorna restaurato il Panno di San Matteo al Duomo di Salerno. La consegna al parroco don Michele Pecoraro è stata effettuata dalla restauratrice Daniela Mellone della RE.CO.ART di Montecorvino Rovella (SA), ditta accreditata dalla Soprintendenza ABAP di Salerno e Avellino diretta da Francesca Casule. I lavori sono stati sponsorizzati dall’Inner Wheel C.A.R.F. e Vassallo Antiques. Nella sala della cattedrale sono intervenuti: don Michele Pecoraro; Daniela Mellone; Diana Sardone, Presidente dell’Inner Wheel; Alessandro Vassallo; Rosa Carafa, Funzionario Storico dell’Arte e Michele Faiella, Funzionario per la Promozione e Comunicazione della Soprintendenza. Il restauro ... Leggi su anteprima24

