Il no di Crisanti alle storielle estive è categorico: «Baciarsi è una situazione che favorisce il contagio» (Di venerdì 7 agosto 2020) No alle storielle estive. Non serve sicuramente un genio per arrivarci ma il virologo ha voluto inserire anche questa postilla tra i consigli per gli italiani che si trovano ad andare in vacanza. «Gli adolescenti sono più esposti al virus per via dei loro comportamenti. Stare troppo vicini, Baciarsi…sono tutte situazioni che ovviamente possono favorire il contagio», ha chiarito Crisanti, aggiungendo anche che «è davvero difficile intervenire, quando si tratta di giovani». alle vacanze con gli amici e alle storie estive, quest’anno, andrebbero preferite quelle in famiglia. Crisanti ha parlato anche degli spostamenti e dei comportamenti da tenere nei luoghi del ... Leggi su giornalettismo

