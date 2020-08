Il Monza acquista Maric: atterrato in Italia con l’aereo di Berlusconi (Di venerdì 7 agosto 2020) Nuovo colpo di mercato per il Monza di Silvio Berlusconi. Il club brianzolo ha acquistato infatti Mirko Maric, sarà il nuovo attaccante del Monza. Un affare da circa 4,5 milioni di euro concluso con i croati dell’Osijek, e per arrivare in Italia è servito anche l’aiuto del patron. Maric, spiega l’Ansa, è infatti arrivato all’ora … L'articolo Il Monza acquista Maric: atterrato in Italia con l’aereo di Berlusconi è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

Ultime Notizie dalla rete : Monza acquista Il Monza acquista Maric: atterrato in Italia con l'aereo di Berlusconi Calcio e Finanza Calcio Serie B: chi è Mirko Maric, il nuovo bomber del Monza

Un volo privato da Zagabria a Linate con il jet di Berlusconi per diventare la nuova punta del Monza: è Mirko Maric, il capocannoniere del campionato croato acquistato per 4,5 milioni. Quasi un metro ...

Monza, il ds Antonelli racconta il colpo Maric: "Sono mesi che ci lavoravamo, non è stata una trattativa lampo"

