Il marito di Samanta Togni rifiuta di operare tante sue pazienti (Foto) (Di venerdì 7 agosto 2020) Casca male Mario Russo, il marito di Samanta Togni che ospite oggi a Io e Te ha trovato sia Diaco che Katia Ricciarelli contrari alla chirurgia estetica e plastica (Foto). Mario Russo è chirurgo plastico, la sua specializzazione è anche quella di chirurgo ricostruttivo ma ammette che negli ultimi anni si occupa prevalentemente di estetica e plastica. “Amo molto le donne che invecchiano naturalmente” ha subito tuonato Pierluigi Diaco ma anche Katia Ricciarelli non è molto d’accordo sui tanti ritocchi che vede in giro. La cantante lirica parla delle donne del mondo dello spettacolo, non fa nomi ma ammette che spesso le capita di incontrare qualcuna e non riconoscerla, perché secondo lei almeno il 90% di chi si ritocca non sta benissimo. E’ quasi del ... Leggi su ultimenotizieflash

