Il governo sembra essersi convinto che l’unica cosa da fare con la crisi è aspettare che passi

Ricordo un piccolo dibattito romano di qualche anno fa in cui un professore espresse la singolare teoria secondo cui per risolvere il problema dell'insicurezza, stante il calo dei reati attestato dalle statistiche e dunque l'origine psicologica della questione (la famosa «sicurezza percepita»), il governo non avrebbe dovuto fare altro che riempire di tranquillanti gli acquedotti. Allora l'idea mi parve poco convincente. Mai avrei pensato che una simile filosofia sarebbe diventata di fatto il cuore della strategia nazionale per rispondere alla crisi del coronavirus. Può darsi che la strada del blocco dei licenziamenti e delle sovvenzioni a pioggia, del bonus monopattini e del bonus baby sitter, del bonus nonni e del bonus ristoranti, sia l'unica possibile.

FratellidItalia : #Meloni: 'Siamo in una situazione nella quale il governo decide nottetempo di modificare la legge sulla nomina dei… - lorepregliasco : A me sembra che si faccia confusione con le date. Effettivamente l'8-9 marzo il governo fece lockdown differenziati… - matteosalvinimi : Non vi sembra un'Italia al contrario? Quando lo spiego all'estero non ci credono. Da Ministro ho agito collegialmen… - antonio_bordin : RT @GhitaIacono: In Italia l'adesione dell'attività di governo al programma di #BillGates, o dell'oligarchia digitale, biotecnologica e far… - ritornoalfutur2 : RT @lorenzodalai: Sembra che questo governo, per fronteggiare la gravissima emergenza economica, non sappia far altro che distribuire a pi… -

Ultime Notizie dalla rete : governo sembra Sgarbi alla Camera: «Sembra che il Governo punti a una seconda ondata» Oltre.tv Governo finanzia gli immigrati che poi vanno a rapinar turisti

Retata da Alassio, una delle perle della Riviera Ligure, dove un gruppo di immigrati, magrebini e ivoriani, ha aggredito e rapinato alcuni turisti. Con i nostri soldi. Già, perché la banda di delinque ...

Adesso Di Maio frena sui decreti Sicurezza: "Non cambiamoli ora"

A un anno dalla sua nascita, il governo giallorosso accelera per modificare i decreti Sicurezza di Matteo Salvini. Negli ultimi giorni Movimento 5 Stelle e Partito Democratico sembrano aver trovato la ...

