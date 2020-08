Il ghiacciaio del Monte Bianco sorvegliato speciale (Di venerdì 7 agosto 2020) Potrebbero staccarsi 500 mila metri cubi di ghiaccio: una massa grande quanto il Duomo di Milano. Timori per l'arrivo di temperature ancora più alte Leggi su tg.la7

