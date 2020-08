Il dl Agosto oggi sul tavolo del governo: sciolto il nodo licenziamenti. In bilico il bonus ristoranti, dentro il “pacchetto Sud” (Di venerdì 7 agosto 2020) Coronavirus, ultime notizie (7 Agosto)Dopo giorni di liti all’interno del governo e di tiri alla fune tra Confindustria e sindacati, il nodo licenziamenti sembra essere stato sciolto e il dl Agosto arriverà oggi, 7 Agosto, sul tavolo del governo, dopo il Cdm saltato ieri. sciolto il nodo liceziamenti La possibilità di licenziare sarà flessibile: legata alla cassa integrazione. Solo le aziende che hanno usufruito di tutte le 18 settimane di Cig potranno lasciare a casa i dipendenti. Inoltre il blocco sarebbe comunque esteso fino a novembre. Un compromesso dunque tra fine anno – come avrebbe voluto la ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo, insieme ai ... Leggi su open.online

JuventusFCYouth : Immagini ?? Report ?? e parole ?? dalla sfida di oggi della #Under19 contro l'@ACMonza ?? - repubblica : Coronavirus, il bollettino di oggi 6 agosto: 402 nuovi positivi e 6 decessi [aggiornamento delle 17:39] - giovannivernia : Oggi è il 5 agosto. Coraggio ancora 4 mesi e mezzo e il 2020 è finito... ???? - infoitcultura : Simbolotto, l’estrazione di giovedì 6 agosto: il simbolo di oggi - infoitcultura : Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi giovedì 6 agosto 2020: numeri e combinazione vincente -

Ultime Notizie dalla rete : Agosto oggi

Previsioni meteo Taranto, venerdì, 7 agosto: Nubi sparse alternate a schiarite al mattino, con tendenza a graduale attenuazione della nuvolosità fino a cieli sereni in serata, non sono previste piogg ...Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi mercoledì 5 agosto 2020 in Pu ...